بعد إظهاره الجاهزية.. الحمدان ضمن قائمة مواجهة اليوم

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من المنتظر أن يكون لاعب فريق الهلال عبد الله الحمدان، ضمن قائمة الفريق في مواجهة اليوم (الجمعة) ضد شباب الأهلي الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.
وذكرت مصادر أن الحمدان سيكون في قائمة البدلاء، مبينة وفقاً لصحيفة “الرياضية” أنه أظهر جاهزيته خلال مشاركته في التدريبات الجماعية بعدما أكمل برنامجه التأهيلي إثر إصابة في عضلات أسفل البطن.
وأجرى اللاعبون عدة تدريبات تحت إشراف المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، تضمنت تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية خلال مناورات داخل الملعب.
Source akhbaar24
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