︎ .

القاهرة 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بمنطقة شرق العاصمة القاهرة، وتشديده على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى المساعدات الطبية التي قدمتها مصر لليبيا فى إطار دعم وتضامن مصر مع ليبيا في مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الإخوة والصداقة التي تجمع الشعبين.

وعرجت صحف الجمعة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليهود انتهاكاتهم ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

ونشرت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوروبا لمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة خلال الموعد المقرر للانتخابات الفلسطينية وفقًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية.

وسلطت صحف القاهرة الضوء على تشديد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” على ضرورة بدء سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون مزيد من التأخير.

ونوهت بالمباحثات التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وتناولت الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

وتناقلت نفي روسيا مزاعم إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر بالسودان، مؤكدة أنه لايتوافق مع الواقع.

// انتهى //

09:50ت م

0034 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.