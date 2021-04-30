شاهد.. مسيرة بالخيول والسيارات في تدشين حملة “ممتثل” بالطائف

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انطلقت مساء أمس (الخميس)، حملة “ممتثل عشان أحب الطائف”، التي وجه بها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، وذلك في مسيرة بالخيول والسيارات.

ودشّن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، المبادرة في متنزه الردف وسوق جوري مول بوسط الطائف، بحضور المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية المهندس عبدالله بن سعيد، وممثلين من الجهات الحكومية بالطائف والقطاع الخاص.

وتهدف المبادرة التي دشنت على نطاق 9 بلديات فرعية و10 بلديات مرتبطة، إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام والامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المبادرة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، والمراكز التجارية والترفيهية، وستتضمن أهم رسائلها التوعوية تعزيز امتثال التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

Source akhbaar24

