وزارة البيئة تدعو (136) متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد

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تدعو وزارة البيئة والمياه والزراعة (136) متقدماً ومتقدمة على وظائفها (170) المعلن عنها يوم 15/7/1441 هـ مرحلة الاولى وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (15) يوم عمل ، اعتباراً من تاريخ 22 /9 /1442 هـ . » المكان : الرياض – ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة / مبنى وكالة الخدمات المشتركة / الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3) – حي الملك عبدالله – مخرج (12) .

» للاستفسارات : يمكنكم الاتصال بالهاتف رقم (0112038888) تحويلة (1483) أو (1384)

» تنويه: يلزم تسجيل موعد للمرشح قبل الذهاب للمركز الصحي في عيادة اللياقة، علمًا بأن المراكز الصحية المتاحة للفحص الطبي: مركز صحي ( المنصورة)

مركز صحي (عتيقة)

» للإطلاع على الأسماء ( http://bit.ly/2XW9EKU) Source ar8ar





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