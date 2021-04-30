سامسونج تكشف عن نمو كبير في المبيعات بفضل سلسلة جالكسي S21

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أعلنت شركة سامسونج عن نتائجها المالية للربع الأول من 2021 الذي انتهى في مارس، بتحقيقها مبيعات بنحو 59 مليار دولار أمريكي، ساهمت بتحقيق أرباح تشغيلية بنحو 8.5 مليار دولار أمريكي، وهو الرقم الأعلى في الربع الأول منذ 2018.

على نفس الجانب، حققت سامسونج نموًا قدره 46% بالنسبة لصافي الدخل مقارنة مع العام الماضي بتحقيق 6.4 مليار دولار تقريبًا.

وساهمت مبيعات هواتف سلسلة S21 الرائدة في نمو مبيعات الشركة في قسم الهواتف، كما ساهمت هواتف الفئة المتوسطة ذات الإمكانيات المرتفعة في رفع المبيعات. فيما تتوقع الشركة تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثاني بسبب ضعف إمداد المعالجات ما يؤثر على تصنيع الهواتف، لكنها أشارت لتوقعها بتحقيق الهواتف الجديدة A52 و A72 و A32 مبيعات قوية في الربع الثاني.

وأشارت سامسونج لنمو مبيعات شاشات OLED في الربع الأول بسبب ارتفاع الطلب عليها وتبنيها بشكل كبير من الشركات، بجانب ارتفاع الطلب على أجهزة التلفزيون والتطبيقات المنزلية والمنتجات الاستهلاكية.

على عكس الاتجاه، قالت سامسونج إن قسم أشباه الموصلات شهد تراجعًا في المبيعات بسبب ضعف الإمداد والطلب على بطاقات الذاكرة بشكل أساسي خاصة بطاقات الذاكرة بسبب توقف مصنعها في ولاية تكساس، لكنها توقعت ازدهاره بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام خاصة فيما يتعلق بتقنيات الجيل الخامس.

أرقام سامسونج في الربع الأول:

المبيعات 59 مليار دولار تقريبًا بنمو وصل 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

أرباح تشغيلية بقيمة 8.5 مليار دولار.

صافي دخل بلغ 6.4 مليار دولار بنمو 46%.

مبيعات الهواتف وصلت 25.5 مليار دولار بنمو 31%.

مبيعات المنتجات الاستهلاكية وصلت 11.7 مليار دولار بنمو 26%.

مبيعات شاشات OLED وصلت 6.2 مليار دولار.

مبيعات أشباه الموصلات وبطاقات الذاكرة وصلت 17.1 مليار دولار.

كانت أرقام سامسونج تخطت التوقعات في الربع الأول على مستوى الأرباح، كما أن توقف مصنعها لأشباه الموصلات في ولاية تكساس الأمريكية بسبب العواصف وانقطاع التيار الكهربائي عن الولاية لأكثر من شهر الفترة الماضية، تسبب في خسائر بنحو 300 مليون دولار لها.

يُشار أن مصنع الشركة في ولاية تكساس عاد للعمل بنسبة 90% من طاقته الاستيعابية حاليًا وفقًا لوكالة الأنباء الكورية.

Source tech-wd

