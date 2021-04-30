تحذير .. المشروبات الغازية ليست صديقة للكلى

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حذرت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة نظمية مبارك، من تأثيرات المشروبات الغازية على الكليتين، موضحة أن هذه المشروبات ليست صديقة للكلى، بسبب احتوائها على كميات عالية من السكر تضر الكليتين.

10 ملاعق سكر

وقالت في تصريحات، إن دراسة أمريكية توصلت إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من المياه الغازية التي تحتوي نسبة عالية من السكر، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة في الكلى من أولئك الذين يتجنبون تناولها، كما أظهرت الأبحاث أن شرب علبة واحدة من هذه المشروبات يمكن أن يكون له آثار ضارّة على الجسم.

إذ تحتوي العلبة الواحدة من هذه المشروبات على 37 غرامًا من السكر المضاف، أي ما يعادل حوالي 10 ملاعق، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بتناول ما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميًّا كحدٍ أعلى للحفاظ على صحّة الجسم، ولكن بشرب عبوة واحدة فقط من المياه الغازية، يتجاوز المرء هذا الحد بكل سهولة.

وتابعت قائلة، إنه تم ربط المشروبات الغازية بالإصابة بالعديد من الأمراض كارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثاني، والسمنة، كما ربطت دراسات حديثة استهلاك أكثر من كوبين من هذه المشروبات الغازية يوميًا بزيادة خطر الإصابة بفشل الكلى المزمن بسبب احتوائها على حمض الفسفوريك.

كما أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من عبوتي مشروب غازي يوميًّا ظهر البروتين في بولهم بشكل أكبر بكثير عند مقارنتهم بأولئك الذين لم يشربوا المشروبات الغازية بشكل يومي، فظهور البروتين في البول يعد علامة مبكرة على تلف الكلى، وبذلك أظهرت الدراسة الجديدة وجود علاقة بين تناول المشروبات الغازية وزيادة التعرض للإصابة بضرر في الكلى.

انسداد الكليتين بالبروتينات

ونصحت الدكتورة نظمية، بتناول الماء النقي بشكل معتدل يوميًا، إذ يساعد الماء الكليتين على إزالة النفايات من الدم، وإذا لم تحصل الكلى على كمية كافية من الماء، فيمكن أن تتراكم هذه النفايات مع الأحماض، مما يؤدي إلى انسداد الكليتين بالبروتينات المعروفة باسم الـ”ميوغلوبين”، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تكون حصوات الكلى والإصابة بالتهابات المسالك البولية.

لذا فإن الماء أفضل مشروب للكليتين، كما يمكن تناول العصائر الطازجة فهي تمنح الجسم الفيتامينات والمعادن والألياف وتشعر الفرد بالنشاط والحيوية.

Source almowaten

