السعودية اليوم / وصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية إلى الهند



نيودلهي 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

وصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية اليوم إلى الهند التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا.

وحطت طائرة الشحن العسكرية "سوبر غالاكسي" بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة ستسلم شحنات خلال الأيام القادمة تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة للهند.

// انتهى //

09:41ت م

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نيودلهي 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسوصلت الشحنات الأولى من المساعدات الطبية الأميركية اليوم إلى الهند التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا.وحطت طائرة الشحن العسكرية "سوبر غالاكسي" بأكثر من 400 أسطوانة أكسجين إلى جانب معدات المستشفيات الأخرى ونحو مليون من معدات الفحص السريع لفيروس كورونا في مطار نيودلهي الدولي بينما تواجه العاصمة الهندية أزمة صحية .وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة ستسلم شحنات خلال الأيام القادمة تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار من أجل تقديم مساعدات عاجلة للهند.// انتهى //09:41ت م0033

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