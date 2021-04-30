تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 30 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، مستقرا اليوم الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر سعر الجنيه المصري، في أسواق العملات الدولية، منذ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق أهدافه، والتي كان منها تحرير سعر الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

والبنوك المصرية، عطلة رسمية، بداية من أمس الخميس، وحتى الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم.



ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

الصناعات التحويلية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن حكومته ستركز خلال الثلاث سنوات المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021، ورفع التوقعات للنمو في العام المالي المقبل.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، مستقرا لليوم الخامس عشر، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

فيما استقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات الأمس.