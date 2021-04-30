السعودية | منصة "إحسان" تكسر حاجز 500 مليون ريال

شكرا لقرائتكم منصة "إحسان" تكسر حاجز 500 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية قد بلغ 500 مليون ريال في منصة إحسان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس عبدالعزيز الحمادي، في تصريح صحافي لـ"العربية.نت"، الخميس، أن المنصة تستقبل يومياً ما بين 10 إلى 15 مليون ريال سعودي من التبرعات في البلاد، مشيراً إلى أن عدد الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين ساهموا في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري بلغ 200 شخص إلى حد تاريخ اليوم.

وأضاف أن المنصة تحرص دائماً على تقديم خدمات وبرامج رقمية نوعية تسهّل تجربة التبرع وتحفّز على العطاء، مثل برنامج حاسبة الزكاة، وبرنامج غِراس، وبرنامج هدية، بالإضافة إلى تعدّد طرق التبرع عبر المنصة بشكل مباشر أو عبر الرسائل النصيّة القصيرة أو الاتصال على الرقم المجاني المخصص، والعديد من البرامج والخدمات الأخرى التي سيتم نشرها قريباً.

"توزّع فوراً"

كما كشف أن مبالغ التبرعات تذهب مباشرة إلى ‏‎الأماكن الأشد احتياجاً، وأن 99% من مبالغ التبرعات تصرف داخل المملكة في مشروعات خيرية وتنموية ذات أثر كبير ومستدام بجميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، وأن 1% أو أقل من هذه التبرعات هو ما يذهب إلى خارج المملكة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منوهاً بأن المنصة توفر جميع وسائل الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى ذلك يستطيع المُتبرع الاطلاع على تفاصيل الحالة بما في ذلك تفاصيل المبالغ المالية المتعلقة بها.

إلى ذلك، لفت الحمادي إلى أن جميع الخدمات والمعاملات تتم وفق حوكمة على مستوى عالٍ، وأن اختيار الحالات يجري بإشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة، علماً أنه يتم متابعها بشكل مباشر من قبل اللجنة الشرعية التي يترأسها معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

كافة مناطق المملكة

يشار إلى أن الحملة الوطنية للعمل الخيري تأتي استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة "إحسان" للعمل الخيري، التي انطلقت من مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالرياض، وتشارك فيها مناطق المملكة كافة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء، والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص والقطاع الخيري غير الربحي.

وجاء تأسيس منصة إحسان بموجب الأمر الملكي رقم (48019) لتضطلع باستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اللجنة الإشرافية التي تتضمن وزارات (الداخلية، والعدل، والمالية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية).

وتتولى "سدايا" تطوير المنصة من خلال منظومة تقنية متقدمة، وفاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وغير الربحية، بهدف تعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع الحيوي، ورفع إسهامه في إجمالي الناتج المحلي.