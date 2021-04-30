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القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله -.

وقال الملك المفدى : "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون."

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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