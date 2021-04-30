شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها الثامن.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أن من المتوقع اليوم أن يكون وقع الحالة محصوراً على أجزاء من أجزاء من نجران، جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، جنوبي الربع الخالي.

وفي السياق نفسه، أوضح "المسند" أنه لا تخلو الحالة المطرية من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار.