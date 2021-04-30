شكرا لمتابعة خبر عن سارة العتيبي تكشف كيف غير والدها رأيه وسمح لها بالابتعاث في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مديرة معهد الإدارة العامة النسائي في الرياض الدكتورة سارة العتيبي جوانب من مسيرتها العملية ووصية والدها التي كانت بمثابة الداعم الأكبر لها في حياتها.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج "اللقاء من الصفر" إن معدلها في الثانوية العامة كان عاليا والتحقت بكلية العلوم قسم علوم الحاسب في جامعة الملك عبد العزيز، واستطاعت الحصول على المركز الأول في القسم.

وأضافت أنها بعد التخرج، حصلت على وظيفة فني مختبر على المرتبة السابعة، وتزامن ذلك مع تقديمها على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي تم قبولها فيه هي وشقيقتها، لافتة إلى أنها واجهت هي وشقيقتها صعوبة في إقناع والدها بالابتعاث في بداية الأمر بسبب النظرة إلى الابتعاث في ذلك الوقت، إلا أن أحد الأقرباء تمكن من إقناعه والسماح لهما بالسفر لإكمال دراستهما.

ولفتت العتيبي إلى أن والدها كان عنده وصية لهما من أول بداية البعثة وهي: "خلي الله بين عيونك" والتي وصفتها بأنها كانت الداعم الأكبر لها في مسيرتها العملية.