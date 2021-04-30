عام / البرازيل تسجل أكثر من 69 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

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ريو دي جانيرو 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل 69389 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3100 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أنه بلغ إجمالي الإصابات في عموم البرازيل منذ بدء الجائحة أكثر من 14.5 مليون كما بلغ إجمالي الوفيات 401186 حالة وفاة.

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07:41ت م

0032 Source spa.gov





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