جريمة سفر برلك

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‏???? | مآسي كبيرة وجروحٌ غائرة ألحقها المحتلون العثمانيون بقيادة السفّاح ‎#فخري_باشا بمدينة رسول الله وأهلها.. وبدافع من العنّاد والرغبة في إذلال العباد رسموا مخططًا شيطانيًا لأسوأ مأساة تهجير قسري عرفتها البشرية ذلك الوقت





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