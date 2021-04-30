فروا لحظة المداهمة.. ضبط مستودع يستخدمه وافدون لتجميع أعمدة الإنارة المسروقة والسكراب بالرياض (فيديو)

︎

.



داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مستودعاً مخالفاً، يُستخدم كموقع لتجميع أعمدة الإنارة المسروقة وأنواع مختلفة من الحديد “سكراب”.

وقالت أمانة المنطقة إن الوافدين امتهنوا سرقة أعمدة الإنارة والحديد وتخزينها في المستودع، مشيرة إلى أنه عند مداهمة الموقع لاذ الجميع بالفرار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الأمانة جانباً من المضبوطات داخل المستودع المكون من طابقين، والذي تم توصيل الكهرباء إليه بطريقة غير نظامية، وعلية تم قطع التيار عن الموقع وإزالة العداد، وإغلاق المستودع.

Source akhbaar24

