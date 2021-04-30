النصر يهزم الهلال.. ويحقق ثنائية تاريخية في كرة “السلة”

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حقق فريق كرة السلة بنادي النصر، فوزاً غالياً في ديربي مدينة الرياض، على حساب نظيره نادي الهلال. وتُوج نادي النصر بلقب كأس وزارة الرياضة لكرة السلة، عقب الفوز على الهلال في المباراة النهائية. وبهذا الفوز جمع نادي النصر بين لقبي الدوري والكأس لكرة السلة، في ثنائية تاريخية خلال الموسم الحالي. Source akhbaar24





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