جمعية نساء المستقبل وديوانية آل حسين تنفذان مبادرة مسرة

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نفذت جمعية نساء المستقبل الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية مبادرة مسرة مساء أمس بمدينة الرياض ،لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة برعاية سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطويهر.

حيث شملت المبادرة على العديد من الفقرات المتنوعة لاسعاد الفتيات من خلال اقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الامنيات والتي من خلالها حصلوا على العديد من الهدايا والجوائز تقديراً لتفاعلهم ومشاركاتهم.

وتأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ،ودمجهم مع مجتمعهم لأجل تمكينهم ليكونوا عنصر فعال في المجتمع، وشارك فيها الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية ومتجر مسرة من خلال تنظيم الفقرات.

ومع نهاية المبادرة قدمت سعادة الأستاذة سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية شكرها وتقديرها للجميع ،مؤكدة ا’أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لاسعادة نساء هذا الوطن الغالي ولتمكين وتشجيع المرأة لتساهم في خدمة مجتمعها.

Source almnatiq

