سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية

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إسلام آباد 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم إطلاق السلطات المعنية بالحد من انتشار فيروس كورونا في باكستان حملة إرشادات شاملة للشعب بعنوان “ابق في المنزل ـ ابق آمناً ـ واحتفل بعيد الفطر آمناً”.

وأشارت إلى ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان بنسبة 9.6٪ خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، وتخطيط السلطات الباكستانية تقليص عدد الرحلات الجوية، بعد فرض الحظر على النقل الجماعي بين المدن.

واهتمت باتفاق باكستان وألمانيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناقلت تصريحات متحدث الخارجية الباكستانية زاهد شودري الذي أكد بأن قوات بلاده المسلحة في حالة استعداد تام للدفاع عن سيادة وسلامة البلاد وردع أي عدوان.

اقتصادياً تطرقت الصحف إلى بيانات بنك الدولة الباكستاني الذي كشف عن تراجع صادرات باكستان بأكثر من 5.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب تأثير جائحة كورونا، في حين توقع تقرير لبنك التنمية الآسيوي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي.

أفغانياً تابعت الجهود الجارية على مستوى أصحاب المصلحة من الدول والأطراف الأفغانية لإنجاح عملية السلام والمصالحة الأفغانية.

في الشأن الإقليمي أشارت إلى تحذيرات خبراء الصحة من أن الانفجار الهائل لأعداد الإصابات بفيروس كورونا في الهند يشكل خطرا حقيقياً على بقية دول العالم.

كما تناقلت نبأ اندلاع اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق نار في المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان.

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06:33ت م

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Source spa.gov

