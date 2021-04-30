قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض

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استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي يوم أمس بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن والوفد المرافق له. ورحب معالي قائد القوات البحرية بمعالي الضيف مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، كما تم بحث سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية. Source almnatiq





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