السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال - رحمه الله



الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب."

// انتهى //

07:08ت م

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الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنه سميع مجيب."// انتهى //07:08ت م0030

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