السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال - رحمه الله



الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله -.

وقال الملك المفدى : "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يحفظكم من كل سوء ، إنا لله وإنا إليه راجعون."

// انتهى //

07:07ت م

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