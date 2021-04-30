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السعودية | قائد القوات البحرية الملكية السعودية يستقبل نظيره المصري في الرياض

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي يوم أمس بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض معالي قائد القوات البحرية المصرية الفريق البحري أحمد خالد حسن والوفد المرافق له.

ورحب معالي قائد القوات البحرية بمعالي الضيف مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، كما تم بحث سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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