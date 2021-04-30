“البريد السعودي” يطلق هويته الجديدة باسم “سُبل” لتطوير خدماته

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أطلق البريد السعودي، هوية جديدة تحمل اسم “سُبل”، والتي تشمل عدداً من المعايير المنسجمة في شكلها ومضمونها مع استراتيجية التحول التي يتبناها البريد السعودي منذ عامين.
وحملت الهوية الجديدة “سُبل”، العديد من الطموحات والاهتمام بتطوير الخدمات والمنتجات والتي ستشكل مرحلة جديدة للبريد.
وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي آنف أبانمي، أن البريد يطمح بأن تكون “سُبل” ذراع الخدمات للتجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية، وحلقة الوصل بين المملكة والعالم.
ولفت إلى أن الهوية الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطويع التقنيات في سلاسل الإمداد، وتتسم بالدقة والسرعة والجودة.
Source akhbaar24
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