اخبار السعوديه

مـقتل وإصـابة العشرات في انهيار منصة بحفل ديني بإسرائيل (صور)

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

.

8f716bf9f8.jpgتسبب انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق “ميرون” بإسرائيل في وفاة 38 شخصاً، إلى جانب إصابة العشرات؛ حيث نقل 150 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وانهارت منصة احتفال “لاك بوعومر” الديني في جبل ميرون بشمال إسرائيل؛ بسبب حالة التكدس الكبيرة من قبل الحضور.

بدورها أعلنت الشرطة الإسرائيلية، وقف السفريات والحافلات المتوجهة إلى الجبل، ومنع دخول الجمهور إلى موقع الحـادثة.

0af788f18b.jpg

8a16738761.jpg

10b528a13a.jpg

26f74564e1.jpg

a1912a4b32.jpg

Source akhbaar24


كانت هذه تفاصيل خبر مـقتل وإصـابة العشرات في انهيار منصة بحفل ديني بإسرائيل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا