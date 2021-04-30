مـقتل وإصـابة العشرات في انهيار منصة بحفل ديني بإسرائيل (صور)

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تسبب انهيار منصة بحفل ديني في جبل الجرمق “ميرون” بإسرائيل في وفاة 38 شخصاً، إلى جانب إصابة العشرات؛ حيث نقل 150 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وانهارت منصة احتفال “لاك بوعومر” الديني في جبل ميرون بشمال إسرائيل؛ بسبب حالة التكدس الكبيرة من قبل الحضور.
بدورها أعلنت الشرطة الإسرائيلية، وقف السفريات والحافلات المتوجهة إلى الجبل، ومنع دخول الجمهور إلى موقع الحـادثة.
Source akhbaar24
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