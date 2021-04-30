“الشؤون الإسلامية” تنظم برنامج “الحصن المنيع” بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء أمس، برنامج “الحصن المنيع”، الذي يستهدف الأئمة والخطباء والمؤذنين بمحافظات الشريط الحدودي بالحد الجنوبي، ويستمر لمدة يومين، وذلك عبر برنامج الاتصال المرئي.
ويشتمل البرنامج على عدد من المحاضرات حول التوحيد فضله وأنواعه، وأمن الحدود مسؤولية الجميع، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، ويهدف إلى بيان أهمية الأمن ومسؤولية المجتمع في المحافظة على أمن الحدود، في إطار رسالة وزارة الشؤون الإسلامية التوعوية.
Source almnatiq
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