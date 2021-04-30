شركة المراعي تطرح وظائف هندسية وإدارية شاغرة

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض، وحائل، مشيرة إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير صيانة المزرعة (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).
– فني معدات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الأجهزة، أو أي مجال ذي الصلة.
– مساعد مدير المزرعة (حائل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص علوم الزراعة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
Source almnatiq
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