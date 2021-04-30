متحدث الصحة: بوادر مبشرة لدراسات بشأن تلقي الأطفال لقاح كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن بوادر دراسات تلقي الأطفال للقاح كورونا مبشرة.

وأضاف العبد العالي، خلال لقائه ببرنامج الراصد المذاع على «الإخبارية»، أن الدراسات مستمرة والنتائج مبشرة بشأن إمكانية إعطاء الجرعات لأعمار أقل، لكن الأهم، حتى الآن هي مبادرة ذوي الأعمار المستهدفة للحصول على اللقاح.

واستكمل: أن تأجيل الجرعة الثانية لا يشمل من تجاوزت أعمارهم الـ60 عامًا، مشيرًا إلى أن مواعيد اللقاح الجديدة تصل إلى ربع مليون يوميًّا.

وشدد متحدث الصحة على أن الوزارة لم ترفع أي طلب لمنع التجول في رمضان أو أيام العيد، قائلًا: أن هذه الشائعة غير صحيحة.

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