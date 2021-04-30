أمير قطر وتركي بن محمد يستعرضان سُبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وتطويرها

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حيث نقل سموه، لأمير دولة قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتمنياتهما لسموه ولشعب قطر الشقيق دوام التقدم والازدهار.

فيما حمَّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.