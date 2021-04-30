اتفاقية بين جامعة نجران وهدف

أبرمت جامعة نجران وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» اتفاقية تعاون لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، حيث مثل الجامعة رئيسها، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، فيما مثل صندوق تنمية الموارد البشرية مديرها، الدكتور تركي عبدالله الجعويني.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين؛ لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها «هدف».

وتنص الاتفاقية إلى إقامة شراكة إستراتيجية بين الجامعة والصندوق؛ لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما، والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وستقدم الجامعة خِدمات التهيئة والتأهيل للخريجين؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة، إلى جانب مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص، فيما يقدم الصندوق محفزات ودعما ماليا وتدريبيا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة «سبل» الإلكترونية لخِدمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب»، وبرنامج «تمهير» للتدريب على رأس العمل، وكذلك البوابة الوطنية للعمل «طاقات» لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و«صيفي».