وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يساهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته، كما أكد المصدر على أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/ 1/ 1442هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق نار أمام منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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