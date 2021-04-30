السعودية اليوم / مصر تسجل 1003 إصابات بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة



القاهرة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر 1003 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له ، أن إجمالي الإصابات في مصر بالفيروس بلغت 226531 من ضمنهم 170008 حالات شفيت، و 13278 حالة وفاة.

//انتهى//

04:13ت م

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القاهرة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت مصر 1003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 59 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له ، أن إجمالي الإصابات في مصر بالفيروس بلغت 226531 من ضمنهم 170008 حالات شفيت، و 13278 حالة وفاة.//انتهى//04:13ت م0023

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