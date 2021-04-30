

القدس المحتلة 17رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة عددًا من الشبان الفلسطينيين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر ومحلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان، الموجودين في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، واعتدت على الموجودين هناك بشكل وحشي .

وفي نفس السياق اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد أن أوقفت سيارتهما ، وقامت بإنزالهما بشكل وحشي وتكبيلهما واعتقالهما .

// انتهى //

03:48ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل عددًا من الشبان الفلسطينيين من القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.