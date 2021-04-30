أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في ستة أسابيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدعومةً بالبيانات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي وتعافي الطلب.

العقود الآجلة لبرنت

فقد زادت العقود الآجلة لبرنت 1.29 دولار بما يعادل 1.9 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 68.56 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.8 في المئة ليغلق على 65.01 دولار للبرميل.

وبهذا الارتفاع، حقق الخامان القياسيان مكاسبهما لليوم الثالث على التوالي، مسجلين أعلى إقفال منذ 15 مارس الماضي.

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