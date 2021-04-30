شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: ارتفاع معدل الإصابات «ناقوس خطر».. واللقاحات آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، من خطورة التساهل بشأن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19».

وأوضح د. العبدالعالي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة «الإخبارية»، أمس، أن أكثر من نصف الحالات الحرجة لمن هم فوق الـ 60 عامًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، والحرص على أخذ اللقاح، خاصةً أنه متوفر في جميع مناطق المملكة، وأن مواعيد اللقاح الجديدة تصل إلى ربع مليون جرعة يوميًا.

ونفى متحدث الصحة، ما تردد حول فرض منع تجول في نهاية رمضان أو أيام العيد، وأنه لم يتم رفع طلب بذلك على الإطلاق.

وأشار إلى أن المؤشرات اليومية تؤكد ارتفاع معدل الإصابات، الأمر الذي يُعد «ناقوس خطر»، يجبر الجميع على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد د. العبدالعالي على أن اللقاحات غير المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، لن يتم طرحها، مطمئنًا الجميع بمأمونية اللقاحات المطروحة بالفعل.