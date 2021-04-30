شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف كرتون تمور لمتضرري مأرب وعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، 5 آلاف كرتون من التمور للنازحين والمجتمع المستضيف في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 5 آلاف أسرة. كما وزع المركز 4 آلاف كرتون من التمور للنازحين والمجتمع المستضيف في مديرية صرواح بمحافظة مأرب استفاد منها 4 آلاف أسرة.

ووزع المركز، كذلك، ألفي كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها ألفا أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5,000 طن من التمور، وفي إطار المشاريع الإغاثية لأبناء الشعب اليمني الشقيق.