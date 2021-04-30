شكرا لقرائتكم خبر عن .. و53 جهاز تنفس صناعي لمستشفيات «الأوروغواي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مساعدات طبية متنوعة لجمهورية الأوروغواي لمكافحة فيروس كورونا . وشملت المساعدات المقدمة 25 ألف قطعة ملابس معقمة مخصصة للجراحين، و125 ألف قطعة ملابس غير معقمة مخصصة للجراحين، و188 ألف كمامة، و2,331,700 كمامة مخصصة للعمليات الجراحية، و9,500 من القفازات الطبية، و53 جهازا للتنفس الصناعي.

وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي إياد بن غازي حكيم، وذلك لمدير عام إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير أليخاندرو ميرين، في العاصمة مونتيفيديو. من جانب آخر التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي وزير الصحة العامة بالأوروغواي دانيال سالينس، وأعرب الوزير عن امتنان بلاده وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهذا التبرع المهم للمستشفيات العامة التابعة للإدارات الحكومية للخدمات الصحية في جمهورية الأوروغواي.