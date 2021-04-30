شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية 50 قاضيا بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم. وبيّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 5 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ أ» إلى درجة «قاضي استئناف»، وترقية 5 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ ب» إلى درجة «رئيس محكمة/ أ»، وترقية 10 قضاة من درجة «وكيل محكمة/ ب» إلى درجة «وكيل محكمة/ أ»، وترقية قاضيين من درجة «قاضي/ أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ ب»، وترقية 5 قضاة من درجة «قاضي/ ب» إلى درجة «قاضي/ أ»، وترقية 15 قاضيًا من درجة «قاضي/ ج» إلى درجة «قاضي/ ب»، وترقية 8 قضاة من درجة «ملازم قضائي» إلى درجة «قاضي/ ج».

وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما يحقّق - بإذن الله - الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولًا، ثم بعناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - من خلال ما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.