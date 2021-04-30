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أمر ملكي بترقية 50 قاضيا بديوان المظالم

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الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية 50 قاضيًا بديوان المظالم. وبيّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 5 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ أ» إلى درجة «قاضي استئناف»، وترقية 5 قضاة من درجة «رئيس محكمة/ ب» إلى درجة «رئيس محكمة/ أ»، وترقية 10 قضاة من درجة «وكيل محكمة/ ب» إلى درجة «وكيل محكمة/ أ»، وترقية قاضيين من درجة «قاضي/ أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ ب»، وترقية 5 قضاة من درجة «قاضي/ ب» إلى درجة «قاضي/ أ»، وترقية 15 قاضيًا من درجة «قاضي/ ج» إلى درجة «قاضي/ ب»، وترقية 8 قضاة من درجة «ملازم قضائي» إلى درجة «قاضي/ ج».

وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم، مما يحقّق - بإذن الله - الجودة والكفاءة التي تنعكس إيجابًا على العمل القضائي، بتوفيق من الله -عز وجل- أولًا، ثم بعناية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - من خلال ما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم، سعيًا لتعزيز جهود العدالة في المجتمع، بما يحقق كفالة الحق وحماية الحقوق.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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