شكرا لقرائتكم خبر عن منصة لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من قراءة كتاب الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للأوقاف، أمس، اتفاقية شراكة مع «جمعية لأجلهم» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن تقديم دعم مالي لتأسيس منصة للقرآن الكريم لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من قراءة وتدبر كتاب الله، وتوفير هذه التقنية مجانًا للتحميل من خلال متاجر التطبيقات في الأجهزة الذكية. وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف عبدالرحمن العقيّل، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم سمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر، لخدمة فئات الإعاقة السمعية من خلال توفير تفسير القرآن الكريم عبر منصة تفاعلية تهدف لخدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد في المرحلة الأولى خلال السنة الأولى، في حين سيصل عدد المستفيدين في المرحلة الثانية إلى 100 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

وتتواءم الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف الرامية إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف، وتوجيه مصارفها إلى برامج عالية الأثر، وتقديم برامج ومبادرات ينعكس أثرها على المجتمع، وتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره الحيوي.