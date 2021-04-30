شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يكافح كورونا بمخيمات نازحي الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، توزيع حقائب نظافة شخصية للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، استفادت منها 1.300 أسرة.

وأشاد مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان بالدور الكبير التي توليه المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء المحافظة النازحين في المخيمات، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به المركز من خلال البرامج والأنشطة التي يمولها، مضيفا بأنها تسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة النازحين. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الطبية الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للنازحين من أبناء الشعب اليمني الشقيق للحد من تفشي فيروس كورونا.