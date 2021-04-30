شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 سلة غذائية لمستفيدي «البركة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توزع جمعية «البركة» الخيرية بالدمام السلال الرمضانية على المستفيدين من فقراء وأيتام وأسر محتاجة ومطلقات ومعنفات ومن لا عائل لهم.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام ومدير مهرجان السلال الرمضانية لهذا العام عبدالرحمن القرني، أن برنامج السلة الرمضانية هو برنامج تقيمه الجمعية كل عام بشراكة مع بعض الجهات والموردين، الذين يقومون بتوريد أصناف معينة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية، يتم اختيارها بعد عمل استبانة للمستفيدين واحتياجاتهم مما يقارب 21 صنفا مع اختلاف قيمة السلة وحجمها لكل أسرة بتفاوت أعداد أفرادها.

ولفت إلى تغليف أكثر من 1300 سلة رمضانية بدعم من رجال الأعمال والميسورين من أهل الخير، حيث تبلغ قيمة السلة 450 ريالا، لافتا إلى أن هذا العام شهد مشاركة فريق «إثراء» التطوعي وبعض الفرق الأخرى من خلال تغليف وتوزيع عدد من هذه السلال.

وأشار إلى أن فكرة البرنامج هذا العام كانت على المواد العينية حتى يستشعر المتطوع بالعمل التطوعي ويلمس العمل الخيري عن قرب بتوزيع هذه السلال للأسر، وحتى تحرص جميع شرائح المجتمع للمشاركة في مثل هذه البرامج الموسمية، التي تنفذها الجمعية.