شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بفتح مواقف الإمارة أمام المتسوقين في الفترة المسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بفتح المواقف الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية أمام المتسوقين في الفترة المسائية، خلال شهر رمضان؛ نظرًا للإصلاحات التي تنفذ حالياً في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل بسوق الدمام.

وكان سموه قد وجه في وقت سابق أمانة المنطقة الشرقية بفتح مواقف الأمانة أمام المتسوقين للاستفادة منها والتخفيف من الازدحام المروري لمرتادي السوق، ويأتي هذا التوجيه حرصا من سموه الكريم على التخفيف على المتسوقين والحد من الازدحام وتوفير مواقف كافية للسيارات في هذه المنطقة الحيوية التي يحرص المواطنون على زيارتها.