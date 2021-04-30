شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الجائحة.. مشاريع تنموية بـ 710 ملايين ريال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية خلال فترة جائحة كورونا ، منذ بداية عام 2020 وحتى الربع الأول من هذا العام 2021م، والتي تأتي امتدادًا لجهود الأمانة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بالمنطقة والمساهمة في تنمية المنطقة عبر إشراك القطاع الخاص.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات، بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والخصخصة، والتعزيز من كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات وتنويعها.

وذكر أن الأمانة وقّعت مجموعة من العقود الاستثمارية بأنشطة متعددة، بإجمالي قيمة تجاوزت 710 ملايين ريال، والتي ستسهم في دعم مشاريع الأمانة المتنوعة، واستمرارية مسيرة النهضة التي تعيشها المنطقة.

وبيّن أن الأمانة قفزت وتضاعفت إيراداتها بمعدلات عالية جدًا بنسبة نمو 118% خلال الثلاث السنوات الأخيرة، وستدعم إحداث نقلة نوعية لاستدامة الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تهدف المبادرات إلى خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية.

وأشار م. الجبير إلى أن الأمانة تعمل على ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 والتي ساهمت خلال الخمس السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات والمناحي التي تعزز من ركائز الرؤية في تحقيق عناصر المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، حيث أطلقت الأمانة بالشراكة والتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الرياضة، وهيئة تطوير الشرقية، والمركز الوطني للتخصيص، وبرنامج جودة الحياة، ومركز كفاءة الإنفاق مجموعة من المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية، والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية بمجالات الخدمات والاقتصاد والسياحة والترفيه والرياضة والثقافة وتحقيق عناصر المدن الذكية وضمان التنمية الشاملة المستدامة.

وأكد أن هذه العقود الاستثمارية تعكس متانة وثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي حتى في ظل ظروف جائحة كورونا وجاذبية استثمارات الأمانة.

الجدير ذكره أن الأمانة سجلت إنجازًا في تحقيق مستهدفات وزارة المالية للسنة الثالثة على التوالي بالرغم من تحديات جائحة «كورونا».