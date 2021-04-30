شكرا لقرائتكم خبر عن جولات للحد من البيع الجائل وضمان غذاء آمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية وسط الدمام جولاتها الرقابية في أسواق النفع العام، على البسطات المخالفة؛ للحد من ظاهرة البيع الجائل، وتسليم الصالح من الفواكه والخضراوات إلى جمعية «إطعام» الخيرية، وذلك بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام.

من ناحيتها، واصلت إدارة الأسواق التابعة لبلدية غرب الدمام جولاتها لضبط الباعة الجائلين؛ منعًا لوصول المواد الغذائية مجهولة المصدر للمستهلكين، وإشعار وإنذار الأكشاك المخالفة؛ تمهيدًا لإزالتها، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، حرصًا على سلامة الغذاء.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد ضبطت 365 كيسًا من البصل يقدر وزنها بـ 2 طن، تظهر عليها علامات التلف، قبل توزيعها بسوق الخضار المركزي بالدمام، وتمت مصادرتها وتحرير محضر إتلاف لها، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة المستهلك.