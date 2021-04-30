ضبط مواطنَين بحوزتهما حشيش و2000 قرص مخدر ومسدس وذخائر بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - حائل

‏تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل من القبض على مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر من أرباب السوابق بحوزتهما مخدرات ومسدس وذخائر.

مخدرات وذخائر

وعُثر بحوزتهما على عدد 2020 قرصًا خاضعًا للرقابة الطبية وحشيش مخدرات كيلو ومئة وسبعة وثمانين جرامًا وسلاح ناري من نوع مسدس وستة ذخائر حية وقرورتين مسكر مستورد ومخزن سلاح رشاش.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وأوضحت شرطة منطقة حائل أنه جاري اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم والإحالة ‏إلى جهات الاختصاص.

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