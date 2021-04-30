حكاية قصيدة عاصفة الحزم يرويها صاحبها الشاعر عبدالله بن علوش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى الشاعر عبدالله بن علوش قصة قصيدة عاصفة الحزم التي لاقت انتشارًا واسعًا على مستوى المملكة والعالم العربي.

قصة قصيدة عاصفة الحزم

وقال الشاعر عبدالله بن علوش، في حلقة الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر: “إنه كان نائمًا، وإذا بقريب له يتصل عليه ويخبره بأن الملك سلمان أطلق عملية عاصفة الحزم في اليمن”.

وتابع الشاعر عبدالله بن علوش حينها جاءته فكرة أن يكتب قصيدة عن عاصفة الحزم، لتنطلق القصيدة في المملكة والعالم العربي يصدح بها القاصي والداني.

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