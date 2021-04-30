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يتيمات دور التربية بالرياض يوزعن 400 وجبة إفطار رمضانية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

يتيمات دور التربية بالرياض يوزعن 400 وجبة إفطار رمضانية

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت دار التربية الاجتماعية للبنات بالرياض بتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرتها الرمضانية ” تراحموا” التي انطلقت بالتزامن مع غرة شهر رمضان المبارك وشارك فيها 24 طفلًا ويتيمًا من المشمولين بالرعاية داخل دور التربية والحضانة الاجتماعية بالمنطقة.

يتيمات دور التربية بالرياض يوزعن 400 وجبة إفطار رمضانية - متابعات الخليج 365

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى توزيع 400 وجبة إفطار صائم على العمالة الوافدة من عمال الصيانة والنظافة والأسر المتعففة داخل الحي بعد تجهيزها بالمواد الغذائية المتنوعة للسفرة الرمضانية وتقسيم المشتركين إلى مجموعات حسب مراحل المبادرة وبالتعاون مع بعض شركات الأغذية المعروفة.

مبادرة تراحموا

الجدير بالذكر أن مبادرة ” تراحموا ” تمتد إلى نهاية شهر رمضان المبارك وتشتمل على ثلاث مراحل وتقوم على ترتيبها دار التربية الاجتماعية للبنات بالرياض بالتنسيق وبمشاركة مستفيدات وأطفال الدور الإيوائية الأخرى.

يتيمات دور التربية بالرياض يوزعن 400 وجبة إفطار رمضانية - متابعات الخليج 365
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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