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المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام

المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات، وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة، ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

توافد المصلين بالتوسعة الثالثة

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي في التسليمتين الأخيرتين.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة، وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.

المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام - متابعات الخليج 365 المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام - متابعات الخليج 365 المصلون يؤدون صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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