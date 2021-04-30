رئيس الطيران المدني يستقبل مبتكر خوارزمية الهبوط الآمن: شبابنا ثروتنا الحقيقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أمس الخميس، الطالب مؤيد خياط مبتكر خوارزمية ذكاء اصطناعي تساعد على الهبوط الاضطراري الآمن للطائرة.

وقال عبدالعزيز الدعيلج، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سعدت اليوم باستقبال الطالب مؤيد خياط مبتكر خوارزمية ذكاء اصطناعي تساعد على الهبوط الاضطراري الآمن للطائرة بدون طيار، مع أمنياتي له بالتوفيق في مسيرته العلمية والعملية.

وأضاف عبدالعزيز الدعيلج شبابنا ثروتنا الحقيقية ودعمهم واجب وطني.

يذكر أن الطالب خياط نجح في ابتكار “خوارزمية” تُساعد على الهبوط الاضطراري الآمن للطائرات بدون طيار.

بداية الفكرة

وقال الطالب بجامعة جدة مؤيد خياط، إن الفكرة جاءت بسبب معاناته من تعطل رحلات التصوير الجوي التي كان يقوم بها بالطائرات بدون طيار؛ جراء الرياح واصطدامها بالطيور وغير ذلك.

وأضاف خياط، في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك حاجة عالمية للسلامة الجوية في مثل هذا النوع من الطائرات التي يتم استخدامها ترفيهيًا وتجاريًا، موضحًا أن غالبية مشاكل تلك الطائرات تحدث بسبب أعطال المحركات.

تجربة الخوارزمية

ولفت إلى أن هذه الخوارزمية تعمل بكفاءة عالية وتتم تجربتها وتطبيقها حاليًا على أرض الواقع، مبينًا أن تلك الخوارزمية لا تصلح للطائرات المدنية والعسكرية لكنها فقط للتجارية والترفيهية.



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