الحدادي ينال درجة الماجستير من جامعة جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - جازان

احتفل الأستاذ فيصل بن علي حدادي بمنطقة جازان بحصوله على درجة الماجستير من جامعة جازان في تخصص الأحياء الدقيقة والذي ناقش في رسالته للماجستير عن” كشف وتوصيف بعض أنواع الفيروسات البكتيرية”.

الحدادي يتلقى التهاني والتبريكات

وقد تلقى “الحدادي” التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من جميع الأهل والأقارب في مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا له مستقبلًا حافلًا بالعطاء والنجاح.

فيما عبر” الحدادي” عن سعادته البالغة في إكمال درجة الماجستير مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في حصوله على درجة الماجستير بالتشجيع والدعاء له سائلًا الله أن تكون رسالته العلمية عونًا له في أداء مهنته التربوية لخدمة دينه ووطنه.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لـ “الحدادي” متمنية له مزيدًا من التقدم والنجاح والتوفيق الدائم.

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