شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير نواف بن سعد: جمهور الهلال يعتبر بالنسبة لي عن 50 وزارة إعلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال الأسبق، اليوم الجمعة، على غيابه 3 سنوات عن الظهور في وسائل الإعلام منذ استقالته من رئاسة نادي الهلال.

وقال الأمير نواف بن سعد، خلال مشاركته مع برنامج "المسار" الذي يعرض على شاشة قناة "السعودية"، أنه ظهر في لقاء وحيد بعد استقالته بأيام ليشكر جمهور الهلال.

وأشار إلى أنه كان يرى أنه عندما كان رئيسًا لنادي الهلال كان ذلك يتطلب منه الظهور لتوصيح بعد الأمور للجماهير ولكن بعدما استقال أصبح هناك رؤساء أندية هم الأحق بذلك، مضيفًا: "جمهور الهلال كفاني ويُعتبر بالنسبة لي عن 50 وزارة إعلام ودافع عني عند الأزمات".